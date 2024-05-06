Российские ученые создали технологию долгого хранения искусственных органов

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Ученые РУДН создали технологию криоконсервации искусственных органов, позволяющую сохранять их неограниченное количество времени. Об этом они сообщили газете "Известия".

По словам заведующей лабораторией клеточных технологий и тканевой инженерии РУДН Ирины Арутюнян, до этого момента ученые могли сохранять только простые биологические элементы, как, например, сперма, яйцеклетки или фрагменты тканей. Эксперименты над большими объемами проваливались, потому что криопротекторы (вещества, защищающие живые объекты от повреждающего действия замораживания. – Прим. ред.) не проникали во все участки органа.



"Самое крупное, что пока удавалось криоконсервировать, – это небольшая почка кролика. У нас получилось в экспериментах в лаборатории и на животных доказать, что возможно сохранять и более крупные объекты", – добавила Арутюнян.

Ученая отметила, что для эксперимента специалисты использовали матрикс из полимера полилактогликолида. Его часто применяют в медицине, особенно для накладывания швов.

Эксперты включили в структуру этого материала стволовые клетки человека, после чего охладили получившуюся конструкцию до температуры жидкого азота. В рамках исследования ученые сохраняли разные промежутки времени, а после размораживания сравнили их свойства с исходными контрольными образцами. Оказалось, что имплантат полностью сохранил свои свойства.

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