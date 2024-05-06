МВД РФ объявило в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

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МВД РФ объявило в розыск бывшего главнокомандующего украинскими войсками Руслана Хомчака, обвиняемого в преступлениях, при которых погибли и пострадали десятки мирных граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на базу розыска ведомства.

По данным ведомства, Хомчак разыскивается по уголовной статье.

Также МВД объявило в розыск по статье УК бывшего главу антитеррористического центра при СБУ Василия Крутова.

4 мая стало известно об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Он разыскивается по уголовной статье.

Также МВД РФ объявило в розыск по статье УК бывшего лидера Украины Петра Порошенко, экс-главу Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стець.

