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19 апреля, 18:15

Происшествия

Дерево упало на два автомобиля на Новгородской улице

Дерево упало на два автомобиля на Новгородской улице

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Из-за сильного порывистого ветра в Москве все столичные парки закрыли вход для посетителей. В некоторых частях города ветер уже сломал несколько деревьев. Так, на Новгородской улице упавшее дерево повредило два автомобиля, при этом никто не пострадал.

А на 1-й улице Машиностроения штормовой ветер сорвал несколько фрагментов крыши, которые упали прямо на дорогу. Тем временем в ТиНАО под напором стихии рухнул забор бывшего строительного рынка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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