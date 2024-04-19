Дерево упало на два автомобиля на Новгородской улице

Из-за сильного порывистого ветра в Москве все столичные парки закрыли вход для посетителей. В некоторых частях города ветер уже сломал несколько деревьев. Так, на Новгородской улице упавшее дерево повредило два автомобиля, при этом никто не пострадал.

А на 1-й улице Машиностроения штормовой ветер сорвал несколько фрагментов крыши, которые упали прямо на дорогу. Тем временем в ТиНАО под напором стихии рухнул забор бывшего строительного рынка.

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