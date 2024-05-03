Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей с 5 по 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 5 по 9 мая территория Московского Кремля будет закрыта для посещения в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, передает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ (ФСО).

Помимо этого, 3 мая Кремль закрыт до 13:00. При этом Оружейная палата и выставка "Алмазный фонд" продолжают работу в обычном режиме, а допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход.

Между тем 5 мая Оружейная палата и выставка "Алмазный фонд" начнут работу с 13:00. Однако 6, 7 и 9 мая гости не смогут посетить выставку. 8 мая Оружейная палата и выставка "Алмазный фонд" работают в обычном режиме, допуск посетителей – через Боровицкий проход.

Тем не менее в указанные даты мероприятия в Государственном Кремлевском дворце проходят согласно афише, размещенной на официальном сайте.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что уделят приоритетное внимание защите от терактов в День Победы. Такое указание дал первый замглавы министерства Александр Горовой. Также Горовой дал ряд других поручений подразделениям центрального аппарата МВД по итогам анализа оперативной обстановки.