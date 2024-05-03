Четверо адептов китайской секты "Фалуньгун" задержаны после обысков в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Четверых адептов китайской секты "Фалуньгун" (запрещена в России, Минюст РФ включил организации, связанные с сектой "Фалуньгун", в реестр нежелательных НПО) задержали в Москве после обысков, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории России.

По данным следствия, в период с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка совместно с группой лиц незаконно организовала в Москве деятельность Ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа", деятельность которой признали нежелательной на территории РФ.

Кроме того, подозреваемая распространила литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи, признанную в России экстремистским материалом.

Следователи столичного СК совместно с оперативными службами провели обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяли предметы, имеющие значения для следствия.

Секту "Фалуньгун" создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Его попытку пресекли, и Ли Хунчжи скрылся в США.

По некоторым данным, люди, которые вступают в секту, сперва занимаются гимнастикой, а затем ими начинают манипулировать, заставляют отказаться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.

Ранее кенийскому пастору секты "Хорошие новости" Полу Маккензи, которого задержали из-за гибели 429 человек, предъявили обвинения в терроризме.

По данным СМИ, суд в городе Момбаса предъявил обвинения после того, как пастор и еще 94 подозреваемых не признали вину. В частности, лидеру секты выдвинули обвинения в участии в организованной преступной деятельности.

