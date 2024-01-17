Заморивший голодом более 400 человек кенийский пастор проверится у психиатра

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Верховный суд Кении дал стороне обвинения 14 дней, чтобы оценить состояние психического здоровья пастора секты "Хорошие новости" Пола Маккензи. Об этом сообщает издание Star со ссылкой на решение суда.

По данным СМИ, суд также дал время для проведения освидетельствования психического здоровья 30 других фигурантов дела. По истечении предоставленного срока подозреваемые предстанут перед судом по обвинению в убийстве детей. Новое рассмотрение дела состоится 6 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что во время расследования гибели последователей секты Маккензи в Кении обнаружили 47 тел. В СМИ сообщали, что последователи ждали конца света, поэтому умерли от истощения в поместье пастора, построенном в лесу Шакахола.

Маккензи создал секту "Хорошие новости" 20 лет назад на востоке Кении и стал известен тем, что настаивает на крайних формах голодания как наиболее быстрого пути для верующего обрести вечную жизнь.

С 2017 года кенийские суды возбуждали против пастора дела по различным обвинениям, в том числе терроризм, убийство, экстремизм. Однако Маккензи оставался на свободе. В апреле 2023 года Маккензи сдался властям и теперь находится под следствием.

В СМИ заявляли, что из более 430 последователей секты, заморивших себя голодом, как минимум 238 оказались детьми. Предполагается, что часть из них была задушена.