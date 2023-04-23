При расследовании гибели последователей культа в Кении нашли 47 тел

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При расследовании гибели последователей культа "Международная церковь "Хорошие новости", созданного пастором Полем Маккензи, в Кении нашли 47 тел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Франс Пресс" (АФП).

Ранее в СМИ сообщили, что были обнаружены тела 21 человека. В АФП сообщили, что 23 апреля эксгумировали еще 26 тел. В настоящее время полиция продолжает вести работу в районе города Малинди.

"В районе Малинди найдено 58 предполагаемых могил, в некоторых может быть захоронено по несколько человек. Ряд могил уже вскрыт полицейскими экспертами, другие будут обследованы в ближайшие дни", – уточнили в сообщении.

По данным СМИ, полицейские 14 апреля нашли тела четырех умерших в построенном в лесу доме. Дам находились последователи секты, которые ожидали конца света. Отмечается, что четверо умерли от голода, еще 11 человек госпитализировали в сильнейшим истощением.

Маккензи создал секту 20 лет назад и стал известен тем, что настаивает на крайних формах голодания как наиболее быстрого пути для верующего обрести вечную жизнь. С 2017 года суды Кении возбуждали против него дела по различным обвинениям, однако Маккензи продолжал оставаться на свободе. 15 апреля пастор сдался властям и сейчас находится под следствием.

Ранее сообщалось, что организаторы и участники экстремистской организации "Свидетели Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) задержаны в Москве. Сотрудниками МВД, УФСБ Москвы и Подмосковья при поддержке Росгвардии провели обыски по 16 адресам проживания участников организации в столице.