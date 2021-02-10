В Москве задержали организаторов и участников "Свидетелей Иеговы"

Фото: телеграм-канал "ОПЕР слил"

Организаторы и участники экстремистской организации "Свидетели Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) задержаны в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

"Задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий", – сказала она.

Иванова подчеркнула, что следователи совместно с сотрудниками МВД, УФСБ Москвы и Подмосковья при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации в столице.

В 2017 году министерство юстиции внесло в список незаконных организаций "Свидетелей Иеговы". Верховный суд РФ признал их экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил работу всех 395 отделений на территории России. Имущество организации суд передал в доход государства.