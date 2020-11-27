Суд в Москве отправил под домашний арест троих членов секты "Свидетели Иеговы"

18:28
Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Москве суд отправил под домашний арест троих руководителей организации "Свидетели Иеговы", которая в России признана экстремистской. Еще одному фигуранту дела продлен срок задержания.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышева Ю. Е., Комарова В. В., Чайковского И. С, обвиняемых по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Всем троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января. В отношении еще одного фигуранта дела – Закаряна В. П., обвиняемого по статье "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации", – срок задержания продлен на 72 часа.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета (СК) задержали организаторов и участников российского центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Позже следствие показало видео с обысков.
Отмечалось, что суд отказал в заключении под стражу первого из четверых задержанных руководителей центра Сергея Шаталова. Мужчину обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Ему также выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
СК проводит проверку по факту работы секты "Свидетели Иеговы"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: