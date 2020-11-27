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Происшествия

18:28

Суд в Москве отправил под домашний арест троих членов секты "Свидетели Иеговы"

суды происшествия

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Москве суд отправил под домашний арест троих руководителей организации "Свидетели Иеговы", которая в России признана экстремистской. Еще одному фигуранту дела продлен срок задержания.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышева Ю. Е., Комарова В. В., Чайковского И. С, обвиняемых по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Всем троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января. В отношении еще одного фигуранта дела – Закаряна В. П., обвиняемого по статье "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации", – срок задержания продлен на 72 часа.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета (СК) задержали организаторов и участников российского центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Позже следствие показало видео с обысков.

Отмечалось, что суд отказал в заключении под стражу первого из четверых задержанных руководителей центра Сергея Шаталова. Мужчину обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Ему также выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СК проводит проверку по факту работы секты "Свидетели Иеговы"

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