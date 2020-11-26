Суд отказал в аресте одного из задержанных руководителей центра "Свидетелей Иеговы"

Фото: скриншот с видео СК РФ

Пресненский суд Москвы в четверг отказал в заключении под стражу первого из четверых задержанных руководителей центра "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе суда, в удовлетворении ходатайства следствия было отказано. Изначально СК запрашивал для задержанного Сергея Шаталова арест. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации") УК РФ.

В отношении Шаталова выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он устанавливается на срок до 23 января 2021 года.

Сотрудники Следственного комитета (СК) ранее задержали организаторов и участников российского центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Позже следствие показало видео с обысков.

