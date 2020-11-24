СК показал обыски у "Свидетелей Иеговы"

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Видео: YouTube/Следственный комитет Российской ФедерацииСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту деятельности организации "Свидетели Иеговы", которая в России признана экстремистской.
В одной из квартир на Челюскинской улице, где проходили конспиративные сборы участников организации, сотрудники ведомства провели обыск.
По версии следствия, в данном помещении последователи изучали материалы, пропагандирующие учение "Свидетелей Иеговы". Кроме того, участники занимались вербовкой других граждан на вступление в ряды религиозного движения.
Ранее сообщалось, что СК задержал организаторов и участников "Свидетелей Иеговы". Задержанных доставили в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.
Всего по России обыски проводятся в 20 регионах, расследуется более 80 уголовных дел.
В 2017 году министерство юстиции внесло в список незаконных организаций "Свидетелей Иеговы". Верховный суд РФ признал их экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил работу всех 395 отделений на территории России. Имущество организации суд передал в доход государства.
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