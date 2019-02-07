В Кремле отреагировали на приговор участнику "Свидетелей Иеговы"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда в Орле в отношении гражданина Дании Денниса Кристенсена, которому накануне назначили шесть лет колонии общего режима за незаконную миссионерскую деятельность.
Кристенсен – член религиозной экстремистской общины "Свидетели Иеговы" (запрещена в России).
"В данном случае мы не имеем права комментировать решение суда, который признал экстремистской эту организацию", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков также добавил, что поручения президента РФ Владимира Путина по итогам встречи в декабре с членами Совета по правам человека (СПЧ) будут готовы в ближайшее время. В частности, речь идет и о незаконных религиозных организациях.
"Поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе. Естественно, оно будет прорабатываться с учетом вступившего в законную силу решения суда", – добавил пресс-секретарь главы государства.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил работу всех 395 отделений на территории России. В июле Верховный суд признал ликвидацию законной. Имущество организации суд передал в доход государства. Сейчас в стране расследуется более 80 уголовных дел в отношении последователей организации.
С момента официальной регистрации в РФ церкви иеговистов в 1991 году, организация накапливала только негативное отношение. После нескольких лет пребывания в церкви адепты этого движения уходят из семей, согласно их учению отвергаются методы лечения страшных болезней. Прихожанам запрещают, например, делать переливание крови, даже когда это единственный шанс выжить.
В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал "полной чушью" включение "свидетелей Иеговы" в список экстремистских организаций, пообещав разобраться с этим.
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