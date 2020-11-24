СК задержал организаторов центра экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета задержали организаторов и участников российского центра запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает ТАСС.

Задержанных доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Следователи совместно с МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии проводят обыски в Москве и более чем в 20 субъектах страны.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил работу всех 395 отделений на территории России. В июле Верховный суд признал ликвидацию законной. Имущество организации суд передал в доход государства. Сейчас в стране расследуется более 80 уголовных дел в отношении последователей организации.

С момента официальной регистрации в РФ церкви иеговистов в 1991 году организация накапливала только негативное отношение. После нескольких лет пребывания в церкви адепты этого движения уходят из семей, согласно их учению отвергаются методы лечения страшных болезней. Прихожанам запрещают, например, делать переливание крови, даже когда это единственный шанс выжить.

