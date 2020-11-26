Глава российской ячейки "Аум синрикё" приговорен к 15 годам колонии

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Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жителя Подмосковья Михаила Устьянцева, создавшего ячейку запрещенной в РФ террористической секты "Аум синрикё", сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в 2010 году Устьянцев и еще несколько человек создали структурное подразделение секты. Обвиняемый распространял в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде религиозную доктрину, диктующую приносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям "Аум синрикё".

Также Устьянцев с сообщниками вели идейную пропаганду через соцсети, рассылая приглашения на оздоровительные курсы, оплатив которые, люди только через некоторое время узнавали, что занятия проводят последователи "Аум синрикё".

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации" и "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Соучастников Устьянцева объявили в розыск.

Религиозная секта "Аум синрикё" (Учение истины Аум) организована в 1987 году Секо Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч находились в России.

В 1994 году адепты "Аум синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. Спустя год сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

Ранее суд во Владимире арестовал на два месяца сторонника международной террористической организации, обвиняемого в подготовке взрывов в Москве. Мужчина, которого обвиняют по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Подготовка к террористическому акту", будет находиться под стражей по 23 января 2021 года включительно.

25 ноября ЦОС ФСБ сообщил о пресечении деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), члены которой планировали террористические акты в столичном регионе.