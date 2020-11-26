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Москва 24

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Происшествия

12:19

Суд во Владимире арестовал обвиняемого в подготовке взрывов в Москве

суды происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Суд во Владимире арестовал на два месяца сторонника международной террористической организации, обвиняемого в подготовке взрывов в Москве, сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Мужчина, которого обвиняют по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Подготовка к террористическому акту", будет находиться под стражей по 23 января 2021 года включительно.

По данным следствия, на территории Собинского района Владимирской области мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал взорвать в местах массового пребывания людей в столице.

Также следствие считает, что мужчина через WhatsApp вовлекал человека в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом.

25 ноября ЦОС ФСБ сообщил о пресечении деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), члены которой планировали террористические акты в столичном регионе.

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