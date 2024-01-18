Суд в Кении обвинил в терроризме пастора, заморившего голодом более 400 человек – СМИ

Фото: AP Photo/Gideon Maundu

Кенийскому пастору секты "Хорошие новости" Полу Маккензи, которого задержали из-за гибели 429 человек, предъявили обвинения в терроризме. Об этом сообщает агентство AFP.

По данным СМИ, суд в городе Момбаса предъявил обвинения после того, как пастор и еще 94 подозреваемых не признали вину. В частности, лидеру секты выдвинули обвинения в участии в организованной преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что во время расследования гибели последователей секты Маккензи в Кении обнаружили 47 тел. В СМИ сообщали, что последователи ждали конца света, поэтому умерли от истощения в поместье пастора, построенном в лесу Шакахола.

Маккензи создал секту "Хорошие новости" 20 лет назад на востоке Кении и стал известен тем, что настаивает на крайних формах голодания как наиболее быстрого пути для верующего обрести вечную жизнь.

С 2017 года кенийские суды возбуждали против пастора дела по различным обвинениям, в том числе терроризм, убийство, экстремизм. Однако Маккензи оставался на свободе. В апреле 2023 года Маккензи сдался властям и теперь находится под следствием.

В СМИ заявляли, что из более 430 последователей секты, заморивших себя голодом, как минимум 238 оказались детьми. Предполагается, что часть из них была задушена.