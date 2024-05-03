Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами вблизи Аляски

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России пролетели над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что полет был плановым, его продолжительность составила более 11 часов. Там также рассказали, что бомбардировщиков сопровождали самолеты Су-30СМ, а на отдельных участках – истребители других стран.

В министерстве сообщили, что полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Тихого океана и Северной Атлантики осуществляются на регулярной основе и никогда не нарушают международные нормы.

Ранее два Ту-95МС дальней авиации РФ выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря. Он длился более 12 часов.

До этого два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря. В воздухе они находились в течение 10 часов.

