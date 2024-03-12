Российские Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили плановые полеты над Каспийским и Балтийским морями

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 с комплексом "Кинжал" на борту выполнили плановые полеты над Каспийским и Балтийским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воздушные полеты выполнялись над нейтральными водами. По данным пресс-службы, в ходе этого экипажи самолетов МиГ-31 отработали операцию по дозаправке топливом прямо в воздухе.

6 февраля сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Продолжительность полета в МО РФ оценили в 10 часов.

12 февраля в Минобороны заявили о другом полете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные суда выполнили 5-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями, в ходе которого их сопровождали самолеты Су-35С.