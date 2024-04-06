Два Ту-95МС дальней авиации РФ выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря, сообщает Минобороны РФ.

Полет длился более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ.

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет продлился около пяти часов. Он был выполнен с опорой на международные правила использования воздушного пространства. На некоторых участках пилотов ракетоносцев сопровождали истребители других стран.

До этого те же ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Японского моря. В рамках десятичасового полета воздушные суда не нарушили международные правила использования воздушного пространства. За сопровождение ракетоносцев отвечал истребитель Су-30СМ.

