Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Полет продлился около пяти часов. Он был выполнен с опорой на международные правила использования воздушного пространства.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении.

На некоторых участках пилотов ракетоносцев сопровождали истребители других стран.

До этого те же ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Японского моря. В рамках десятичасового полета воздушные суда не нарушили международные правила использования воздушного пространства. За сопровождение ракетоносцев отвечал истребитель Су-30СМ.

