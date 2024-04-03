03 апреля, 16:28Безопасность
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Полет продлился около пяти часов. Он был выполнен с опорой на международные правила использования воздушного пространства.
"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении.
На некоторых участках пилотов ракетоносцев сопровождали истребители других стран.
До этого те же ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Японского моря. В рамках десятичасового полета воздушные суда не нарушили международные правила использования воздушного пространства. За сопровождение ракетоносцев отвечал истребитель Су-30СМ.