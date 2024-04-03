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03 апреля, 16:28

Безопасность

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Полет продлился около пяти часов. Он был выполнен с опорой на международные правила использования воздушного пространства.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении.

На некоторых участках пилотов ракетоносцев сопровождали истребители других стран.

До этого те же ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Японского моря. В рамках десятичасового полета воздушные суда не нарушили международные правила использования воздушного пространства. За сопровождение ракетоносцев отвечал истребитель Су-30СМ.

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