Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС во время сопровождения истребителя Су-30СМ выполнили плановый десятичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Кобылаш подчеркнул, что полеты дальней авиации часто осуществляются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 с комплексом "Кинжал" на борту выполнили плановые полеты над Каспийским и Балтийским морями. По данным ведомства, во время полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали операцию по дозаправке топливом прямо в воздухе.

