Авиация РФ не допустила нарушения границы бомбардировщиками США у Баренцева моря

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) не допустили нарушения воздушного пространства РФ авиацией США. Об этом пишет Минобороны РФ.

Воздушная цель была обнаружена 24 марта в воздухе над акваторией Баренцева моря, для ее опознания был запущен истребитель МиГ-31. Оказалось, что в воздухе находилась пара стратегических бомбардировщиков B-1B воздушных сил США.

"При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации", – добавили в оборонном ведомстве.

В результате нарушения границы не было допущено, а самолет ВС РФ вернулся на свой аэродром.

До этого, 6 марта, аналогичная попытка нарушить государственную границу страны была предпринята со стороны Черного моря несколькими британскими истребителями. Тогда ВС РФ подняли в воздух Су-30.