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25 марта, 07:08

Безопасность

Взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным – ВВС США

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

ВС США назвали "безопасными и профессиональными" действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который предотвратил нарушение границы России парой стратегических бомбардировщиков B-1 США. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что МиГ-31 был поднят для того, чтобы опознать воздушную цель и не допустить нарушения государственной границы России. При его приближении бомбардировщики США скорректировали курс своего полета.

"Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом", – заявили в ВВС США.

Там рассказали, что приближение российского самолета к паре бомбардировщиков было сочтено "безопасным и профессиональным".

Отмечается, что бомбардировщики направлялись в Европу для "планового развертывания". По данным СМИ, они летели из штата Техас на авиабазу США в Испании.

6 марта ВС РФ подняли в воздух Су-30, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны несколькими британскими истребителями. Самолеты Великобритании пролетали над акваторией Черного моря.

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