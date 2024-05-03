РИА Новости: военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков под Херсоном

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Военнослужащий ВСУ без объяснения причины взял в заложники двух сослуживцев и медиков под Херсоном. О случившемся сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев", – говорится в материале украинских изданий.

Однако правоохранители остановили автомобиль и задержали мужчину. В отношении него завели уголовное дело. Военнослужащего могут отправить в колонию на 8 лет.

До этого сообщалось, что солдаты ВСУ, недовольные политикой Киева, планируют создать на Украине радикальную партию с боевым крылом.

