РИА Новости: военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков под Херсоном

03 мая, 12:12Происшествия
Фото: AP Photo/Alex Babenko
Военнослужащий ВСУ без объяснения причины взял в заложники двух сослуживцев и медиков под Херсоном. О случившемся сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев", – говорится в материале украинских изданий.
Однако правоохранители остановили автомобиль и задержали мужчину. В отношении него завели уголовное дело. Военнослужащего могут отправить в колонию на 8 лет.
До этого сообщалось, что солдаты ВСУ, недовольные политикой Киева, планируют создать на Украине радикальную партию с боевым крылом.
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