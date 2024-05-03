Жительницу города Антрацит в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

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Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

Спецслужбы пресекли противоправную деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства.

По данным следствия, злоумышленница собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении СВО. Сама задержанная также призналась, что передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинского канала в мессенджере Telegram.

Девушка пояснила, что администратора канала интересовали не только военные и проезжавшие автомобили, но и обстановка в городе в целом.

