03 мая, 11:01Происшествия
Жительницу города Антрацит в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже
Фото: depositphotos/Grigorenko
Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.
Спецслужбы пресекли противоправную деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства.
По данным следствия, злоумышленница собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении СВО. Сама задержанная также призналась, что передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города.
Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинского канала в мессенджере Telegram.
Девушка пояснила, что администратора канала интересовали не только военные и проезжавшие автомобили, но и обстановка в городе в целом.
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