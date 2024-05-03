Daily Mirror: туроператоры призвали власти Шри-Ланки снизить стоимость виз

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Туристические компании Шри-Ланки призвали правительство снизить стоимость виз для въездных туристов. Об этом сообщает Daily Mirror.

"В Шри-Ланке сейчас самая высокая стоимость виз в Азии. Это создает значительный барьер для туристов по сравнению с конкурирующими направлениями, такими как Таиланд, Вьетнам и многими другими, которые предлагают бесплатные визы или взимают гораздо более низкие сборы", – следует из обращения турфирм к президенту страны Ранилу Викрамасингхе.

Туроператоры уверены, что резкое повышение сборов может привести к сокращению прибыли в секторе до уровня ниже двух миллионов в год.

С 1 апреля на Шри-Ланке возобновили платные визы для иностранных туристов. Виза стоит 60 долларов и оформляется в аэропорту. Для детей до 12 лет они бесплатные.

