Шри-Ланка рассматривает вопрос продления бесплатных виз для россиян после 30 апреля

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Действие проекта о предоставлении бесплатных виз туристам, приезжающим на Шри-Ланку, в том числе из РФ, может быть продлено и после 30 апреля. Об этом сообщила посол страны в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Она рассказала, что изначально бесплатный формат планировался до 31 марта. После этого было принято решение продлить его еще на месяц.



"Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше", – цитирует дипломата ТАСС.

Между тем безвизовый режим для россиян с 1 мая начнет действовать в Таиланде. Одновременно с этим в королевстве ввели аналогичный режим для госслужащих Бангладеша. Решение об этом приняло министерство иностранный дел Таиланда.

