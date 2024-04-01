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Шри-Ланка с 1 апреля вернула плату за визы для россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на посольство страны в Москве.

По данным АТОР, программа по бесплатной выдаче виз, которая действовала с конца ноября 2023 года, завершилась. Она распространялась на граждан семи стран, включая Россию.

Для поездки на Шри-Ланку россиянам потребуется либо электронное разрешение на въезд стоимостью 50 долларов, либо виза по прибытии. Она стоит 60 долларов и оформляется в аэропорту. Для детей до 12 лет визы на Шри-Ланку бесплатные.

Ранее российское диппредставительство в Коломбо попросило россиян, проживающих в Шри-Ланке, вернуться в РФ после инцидентов, участившихся в отношении граждан России на острове.

Затем в посольстве сообщили о том, что ситуация в стране нормализовалась, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.