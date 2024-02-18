В посольстве РФ сообщили о стабильной ситуации на Шри-Ланке

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Ситуация на Шри-Ланке не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Они могут продолжить свой отдых на острове, сообщается в телеграм-канале посольства РФ.

"В связи с многочисленными обращениями росграждан по поводу инцидента с тремя девушками в отеле города Хабарадувы, а также в свете опубликованного комментария посольства, сообщаем, что ситуация в Шри-Ланке стабильная", – отмечается в сообщении.

18 февраля российское посольство в Коломбо призвало граждан, постоянно проживающих в Шри-Ланке, вернуться на родину после участившихся в отношении российских граждан на острове инцидентов. Речь идет о ситуации в отеле Rainbow Surf Beach Hotel. Три россиянки сообщили о домогательствах.

В связи с этим российское диппредставительство обратилось в МИД Шри-Ланки. Как уточнил пресс-секретарь посольства Герман Федоров, миссия призвала компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего.

Позже крупный туроператор России "Интурист" решил пересмотреть сотрудничество с отелем Rainbow Surf Beach Hotel.

Визы на Шри-Ланку для российских туристов стали бесплатными