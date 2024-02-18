Посольство РФ призвало проживающих в Шри-Ланке россиян вернуться на родину

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Российское диппредставительство в Коломбо попросило россиян, проживающих в Шри-Ланке, вернуться в РФ после инцидентов, участившихся в отношении граждан России на острове. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", – говорится в сообщении.

Речь идет о ситуации, которая произошла в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува в округе Галле в Южной провинции Шри-Ланки. Три россиянки рассказали, что в их сторону происходили домогательства и непристойное поведение, которое позволяли себе сотрудники гостиницы.

За этим последовала драка с участием гражданина РФ, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. По данным посольства, это не первая такая жалоба на указанный отель.

Ранее сообщалось, что МИД РФ работает над обновлением рекомендаций для россиян, выезжающих в недружественные государства. Сейчас в таком списке числятся все страны Евросоюза, а также Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие.

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