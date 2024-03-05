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05 марта, 17:30

Политика

Новости мира: президент Бразилии поднял флаг Палестины во время открытия конференции

Новости мира: президент Бразилии поднял флаг Палестины во время открытия конференции

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Президент Бразилии Лула да Силва поднял флаг Палестины во время открытия IV Национальной конференции по культуре. Политик уже не в первый раз выражает поддержку палестинцам в ходе конфликта с Израилем. Ранее он называл действия ЦАХАЛ в секторе Газа "войной между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми".

Утечка записи разговора офицеров Бундесвера о планах атаки на Крымский мост повлекла раскол среди противников России и дискредитировала канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишут американские СМИ. Теперь, по мнению экспертов, Украине будет гораздо сложнее получить как ракеты Taurus, так и любое другое важное вооружение.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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