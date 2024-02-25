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25 февраля, 05:38

Политика

Нуланд заявила, что Россия не отвечает тому образу, который хотели бы видеть США

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Россия в ее нынешнем состоянии не является страной, с которой хотели бы вести дела США. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в интервью CNN.

"Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели", – сказала она.

По ее словам, в США хотели бы видеть Россию "европейской" и ориентированной на Запад.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Западом, однако тот выбрал в качестве своей задачи нанесение России стратегического поражения.

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