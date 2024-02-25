25 февраля, 05:38Политика
Нуланд заявила, что Россия не отвечает тому образу, который хотели бы видеть США
Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh
Россия в ее нынешнем состоянии не является страной, с которой хотели бы вести дела США. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в интервью CNN.
"Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели", – сказала она.
По ее словам, в США хотели бы видеть Россию "европейской" и ориентированной на Запад.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Западом, однако тот выбрал в качестве своей задачи нанесение России стратегического поражения.
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