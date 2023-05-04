Россия, в отличие от Запада, никогда не отказывалась от диалога – Захарова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Москва никогда не отказывалась от диалога с Западом, однако тот выбрал в качестве своей задачи нанесение России стратегического поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью министра Европы и иностранных дел Франции Кэтрин Колонны радиостанции France Inter.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на слова Колонны о том, что между президентами двух стран якобы сохраняются активные контакты. Захарова же заметила, что на уровне посольств контакты Москвы и Парижа действительно сохраняются, однако на остальных уровнях их нет по инициативе Франции.

"Мы никогда не отказывались от серьезного, профессионального диалога, учитывающего не только взаимные интересы, но и реалии. Правда в том, что наши западные оппоненты к этому не готовы, сделав ставку на выполнение совершенно бесперспективной задачи – нанесение России стратегического поражения", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что однополярному мироустройству пришел конец, американская гегемония идет к закату. По его мнению, в кризисе системы международных отношений виноваты сами США, которые создали "неонацистское образования" у границ России и нарушили принцип неделимости безопасности за счет расширения НАТО.

