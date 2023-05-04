Захарова съязвила из-за якобы отсутствия у США данных об атаке на Кремль

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с якобы отсутствием у США информации о том, кто стоит за атакой дронов на Кремль.

"С "Новичком" дела шли шустрее – Белый дом всегда "обладал данными". Горшочек перестал варить?" – написала она в своем телеграм-канале.

Накануне пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к данной атаке. По его словам, ВСУ не нападают на Россию и ведут боевые действия исключительно на собственной территории.

4 мая в Белом доме отметили, что американская сторона также не имеет никакого отношения к атаке. При этом там добавили, что и не располагают данными о том, кто мог это нападение организовать.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина