В Госдуме призвали ввести временный мораторий на использование беспилотников

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Временный мораторий на использование беспилотных летательных аппаратов призвали ввести в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Соответствующая публикация появилась в его официальном телеграм-канале.

"Речь идет не только о воздушных беспилотниках, но и о наземных/подземных и о водных/надводных. Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу", – написал он.

По словам парламентария, он уже направил письмо с предложением о запрете БПЛА главе Минтранса РФ Виталию Савельеву, а также начальнику Росавиации Александру Нерадько. Хинштейн считает, что исключение можно сделать только для беспилотников, которые используются для госнужд.

Депутат напомнил, что в России законодательством не регламентируется порядок использования беспилотников, как и средств противодействия им. Хинштейн призвал оперативно разработать и принять документы, в которых будут закреплены соответствующие правила.

Кроме того, парламентарий рассказал, что еще месяц назад в Госдуму была внесена инициатива о наделении силовых структур и ведомственных охран правом пресекать движение беспилотников во всех сферах. Он выразил надежду на то, что законопроект будет одобрен как можно скорее.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Позднее Сергей Собянин сообщил, что в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующий протокол подписали во время заседания Оперативного штаба столицы.

По словам градоначальника, такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранителей.



Запрет на использование БПЛА вводится в Ленинградской области