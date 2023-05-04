Небензя заявил, что "мир по-американски" идет к закату

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Однополярному мироустройству пришел конец, американской гегемонии в международной политике больше не будет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Дипломат объяснил, что создание Соединенными Штатами и их союзниками "русофобского, националистического и неонацистского образования" у границ России привело к глубокому кризису системы международных отношений. Он напомнил, что Запад способствовал перевороту на Украине в 2014 году, потакал преступлениям киевского режима и нарушил принцип неделимости безопасности за счет расширения НАТО.

"Мир больше не будет однополярным, и западное доминирование, или "мир по-американски", идет к закату", – сказал Небензя, отметив, что пока рано говорить о том, какой будет новая система международных отношений.

Ранее Владимир Путин заявил, что все нынешние международные проблемы стали результатом развала Советского Союза. Он объяснил это тем, что послевоенный мир и текущее мироустройство были созданы прежде всего США и СССР, но последнего уже нет.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сегодня Россия выступает за полицентричность и справедливый миропорядок. По его мнению, подобные ценности должны разделять все государства, которые беспокоятся о будущем своего народа.

