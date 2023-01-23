Володин заявил, что Россия выступает за многополярность и справедливое мироустройство

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания Исламского Совета Ирана заявил, что Россия выступает за многополярность и справедливый миропорядок. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что подобные ценности должны разделять все государства, которые беспокоятся о будущем своего народа.

По словам депутата, обеспечить развитие граждан на основе своей истории, культуры и родного языка можно только при защите собственного суверенитета. Он отметил, что страна, которая его потеряла, обречена исповедовать чужую религию, жить в условиях чуждых ей культуры и традиций, учить историю государства, которое их "поработило".

Спикер ГД призвал парламентариев стран объединиться для защиты интересов своей страны. Володин подчеркнул, что это позволит гражданам выбирать власть и самостоятельно определять свое будущее.

"Эти вопросы для нас являются базовыми, и мы в них находим понимание у наших иранских коллег", – заключил он.

Ранее в СМИ сообщили, что Россия, Китай и Соединенные Штаты на фоне сложившейся геополитической ситуации формируют новую многополярность. В статье указывается, что конфликты на Украине и вокруг Тайваня привели к шоковому перевороту в международной политике. В результате коллективный Запад во главе с США стал одним из полюсов, противопоставляя себе РФ и КНР.

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