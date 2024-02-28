Более 3,1 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

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Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали уже 3,185 миллиона человек, а по месту пребывания через сервис "Мобильный избиратель" – 1,87 миллиона. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова на заседании, которое транслируется на сайте комиссии.

Глава ЦИК уточнила, уже всего подано около 5 миллионов заявлений от избирателей из 28 регионов РФ. Памфилова напомнила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проводиться в 29 регионах, в том числе и в Москве, где заявки заранее подавать не нужно.

Ранее Памфилова сообщила, что более 43,6 тысячи россиян в 18 регионах проголосовали досрочно на выборах президента России с 25 февраля. Само досрочное голосование в РФ в отдаленных и труднодоступных местностях началось 25 февраля. Члены избиркомов выезжают на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения – на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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