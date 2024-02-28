Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В субботу, 2 марта, на участках и странице elec.mos.ru пройдет тестовое голосование перед выборами президента России. Принять участие в тестировании можно с 10:00 до 14:00, предварительная регистрация для этого не требуется.

"Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в Москве, а возраст должен быть от 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, понадобится также полная учетная запись", – говорится в сообщении.

Первый этап – выяснить доступный способ голосования

Для выполнения первого шага следует проверить, какие способы голосования доступны – онлайн на странице elec.mos.ru или на участках с использованием терминалов. Для этого нужно войти в личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы, после чего в блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию нажать кнопку "Получить информацию".

Второй этап – внести недостающие данные или повысить статус учетной записи

В случае если удобный способ голосования недоступен, на портале будет опубликована инструкция, что нужно сделать для исправления ситуации. Для этого нужно внести недостающие данные или повысить статус учетной записи.

Подтвердить личность удаленно можно с помощью СНИЛС, который следует написать в разделе "Личные документы". После этого необходимо авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись портала "Госуслуги", Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID.

Кроме того, подтвердить личность можно в любом центре госуслуг "Мои документы". Для этого следует не забыть взять паспорт и заполнить заявление с указанием СНИЛС.

Третий этап – принять участие в тестовом голосовании

Проголосовать можно на станице elec.mos.ru с 10:00 до 14:00 2 марта. Участникам предложат ответить на важный для города вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Благодаря этому жители столицы узнают об особенностях электронного голосования. В свою очередь, разработчики проверят корректность работы всех систем.

Между тем стало известно, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали уже 3,185 миллиона человек. Для голосования по месту пребывания через сервис "Мобильный избиратель" поступило 1,87 миллиона заявок, уточнила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Гознак начал печатать бюллетени к выборам президента РФ