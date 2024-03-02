В Москве подвели итоги тестового голосования перед выборами президента России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столице подвели результаты тестового голосования перед выборами российского президента. Оно проводилось онлайн с 10:00 до 14:00, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Принять участие в тестировании могли совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией в городе и москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Участники отвечали на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Голоса распределились почти поровну. Лидером стал вариант "Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья". За него свой голос отдали 37% москвичей.

Вместе с тем среди голосующих при помощи бумажного бюллетеня этот вариант набрал 44%. На втором и третьем месте оказались такие варианты, как "Решение надо оставить специалистам" и "Тополя не надо вырубать". Их выбрали 32% и 31% голосующих соответственно.

В голосовании приняли участие 716 тысяч человек. Москвичи также познакомились с особенностями мероприятия и попробовали формат предстоящих выборов.

В свою очередь, разработчикам удалось протестировать корректность работы системы, проконтролировать работу оборудования и удостовериться в доступности интерфейса.

Особое внимание специалисты обратили на отработку нештатных ситуаций. На некоторых участках они организовали стресс-тесты, которые помогли убедиться в готовности к таким событиям.

Ранее стало известно, что сведения с адресами избирательных участков перед выборами российского президента начнут появляться на подъездах домов Москвы с 5 марта. Для размещения картографической информации в столице задействуют более 100 тысяч стендов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тысяч человек