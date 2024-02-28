Информация с адресами избирательных участков появится на московских подъездах с 5 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сведения с адресами избирательных участков перед выборами российского президента начнут появляться на подъездах домов Москвы с 5 марта. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Установленные законом требования к размещению информации о наших участковых комиссиях с указанием адреса – все было опубликовано. Для того чтобы, как привыкли москвичи, они увидели на дверях подъезда, в районах своих на крупных бордах – эта информация запланирована у нас к размещению с 5 марта", – цитирует ее Агентство "Москва".

Для размещения картографической информации в столице задействуют более 100 тысяч стендов. По словам Кирилловой, жители Москвы также пользуются поиском своего участка на сайте Мосгоризбиркома.

В субботу, 2 марта, на участках и странице elec.mos.ru пройдет тестовое голосование перед выборами президента России. Принять участие в тестировании можно с 10:00 до 14:00, предварительная регистрация для этого не требуется.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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