28 февраля, 16:58Политика
Информация с адресами избирательных участков появится на московских подъездах с 5 марта
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сведения с адресами избирательных участков перед выборами российского президента начнут появляться на подъездах домов Москвы с 5 марта. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Установленные законом требования к размещению информации о наших участковых комиссиях с указанием адреса – все было опубликовано. Для того чтобы, как привыкли москвичи, они увидели на дверях подъезда, в районах своих на крупных бордах – эта информация запланирована у нас к размещению с 5 марта", – цитирует ее Агентство "Москва".
Для размещения картографической информации в столице задействуют более 100 тысяч стендов. По словам Кирилловой, жители Москвы также пользуются поиском своего участка на сайте Мосгоризбиркома.
В субботу, 2 марта, на участках и странице elec.mos.ru пройдет тестовое голосование перед выборами президента России. Принять участие в тестировании можно с 10:00 до 14:00, предварительная регистрация для этого не требуется.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Московский метрополитен запустил поезд, посвященный выборам президента РФ
Читайте также
- Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах
- Более 3,1 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ