Более 5,5 млн москвичей стали победителями акций программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 5,5 миллиона москвичей стали победителями акций программы "Миллион призов". Партнерами прошедших мероприятий оказались 296 компаний и учреждений культуры, а также 97 благотворительных фондов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году среди горожан, проголосовавших онлайн или с помощью электронных терминалов, разыграют баллы и другие призы. Гарантированные награды ждут тех, кто впервые проголосует онлайн, а также молодежь до 25 лет включительно и москвичей старшего возраста. Более 12 млн человек приняли участие в акциях программы "Миллион призов", – отмечается в сообщении.

В этом году к акции #ВыбираемВместе2024 смогут присоединиться жители столицы, которым будет удобно проголосовать на выборах президента РФ в электронном формате.

Согласно информации портала, победители розыгрышей заказали свыше 8,4 миллиона товаров и услуг у партнеров акции и направили более 231 миллиона баллов на пожертвования в благотворительность.

"Наибольшей популярностью у москвичей, получивших призовые баллы, пользуются промокоды на скидки в продуктовых магазинах, супермаркетах и аптеках, а также пополнение карты "Тройка", – добавляется в сообщении.

Баллы можно потратить на покупки в кафе, магазинах одежды или направить их в благотворительные фонды.

Ранее член Общественной палаты Москвы Максим Буре рассказал, что акция "Миллион призов" дает дополнительный стимул для голосующих на выборах президента РФ. По его словам, бонус полагается московским семьям, так как текущий год объявлен в РФ Годом семьи.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



В Москве в девятый раз проведут акцию "Миллион призов"