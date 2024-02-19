В ОП заявили, что "Миллион призов" дает дополнительный стимул для голосующих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Акция "Миллион призов" дает дополнительный стимул для голосующих на выборах президента РФ. Об этом рассказал член Общественной палаты Москвы Максим Буре.

Он напомнил о важности голосования, поскольку избиратели имеют возможность отдать свой голос за человека, которого они хотят видеть на посту главы государства. Что касается акции "Миллион призов", она является приятным бонусом и может привлечь больше молодежи, считает Буре.

"Конечно, это всегда приятно, и я думаю, что это очень правильная и нужная акция. <...> Проголосовать электронно, конечно, ребятам, загруженным в институтах, еще где-то, это удобно. Плюс они видят, что есть возможность получить какой-то приз за это", – добавил он.

Буре обратил внимание, что молодое поколение может привлечь такая форма голосования, поскольку она будет напоминать игровую.

Дополнительные бонусы полагаются московским семьям, так как текущий год объявлен в РФ Годом семьи, уточнил член Общественной палаты.

"Есть семьи, которые в силу своих доходов не могут позволить себе какой-то благотворительности, а желание такое есть. <…> И когда появится такая свободная сумма, люди смогут себя проявить в части благотворительности", – резюмировал он.

Призы для голосующих дистанционно на выборах президента разыграют с 16 по 18 марта. Жители столицы должны будут активировать код участника на сайте "Миллион призов", чтобы забрать награду. Сделать это необходимо до 23:59 30 марта.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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