Депутат МГД назвал акцию "Миллион призов" привлекательной для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Акция "Миллион призов" способна привлечь молодежь к голосованию на выборах президента РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Александра Семенникова.

Он указал, что голосование в удаленном формате пользуется востребованностью у молодого поколения, поскольку оно выросло с ощущением, будто все свои проблемы можно решить в телефоне. Он назвал это чувство неплохим.

"Многие люди постарше помнят, когда они мотались по различным конторам, стояли в очередях и так далее. Поэтому, конечно, эта акция, прежде всего, для молодых, которые активно пользуются электронными ресурсами правительства Москвы и избирательными технологиями", – поделился Семенников.

Вместе с тем депутат оценил возможность потратить заработанные баллы на благотворительность. По его словам, в настоящее время есть множество людей, готовых поддержать тех, кому это действительно необходимо.

Между тем стало известно, что около 83% россиян сообщили о готовности пойти голосовать на президентские выборы. Фонд "Общественное мнение" опросил 1 500 россиян. Выяснилось, что 57% респондентов заявили, что точно примут участие в выборах, а еще 13% опрошенных – вероятнее всего.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Систему ДЭГ на выборах президента страны в Москве протестируют в начале марта