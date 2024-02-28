Эксперт рассказал, кому категорически нельзя перезванивать на незнакомые номера

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В большинстве случаев никому не стоит перезванивать на незнакомые номера, однако в особенности такая рекомендация касается пенсионеров. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, звонки с неизвестного номера зачастую исходят от злоумышленников.

"В обычном случае гражданам не стоит перезванивать на незнакомые номера. Исключение – если ваша работа предполагает постоянную коммуникацию по телефону с различными людьми. Например, вы занимаетесь продажами или даете экспертные комментарии. Кроме того, если ждете доставку. То есть если вы понимаете, что звонок с незнакомого номера теоретически может быть вам полезен", – уточнил эксперт.





Александр Власов эксперт в области безопасности Кому 100% не стоит перезванивать на незнакомые номера, так это пенсионерам. Потому что они часто становятся жертвами аферистов. В итоге будет очень сложно доказать, что какие-то мошеннические действия произошли без вашего согласия, поскольку вы сами позвонили и согласились все это выслушивать.

Специалист также предупредил, что сейчас злоумышленники могут формировать банк голосовых данных своих потенциальных жертв. "Затем они могут сгенерировать какие-то фразы и голосом человека отвечать на вопросы роботов в банке. Поэтому не следует перезванивать и особенно что-то говорить", – заключил Власов.

Ранее были названы категории людей, которые чаще прочих попадаются на удочку к аферистам. В первую очередь это страдающие от повышенной тревожности граждане. Мошенники при помощи специальных техник запугивают их и принуждают отдать свои накопления. Кроме того, жертвами злоумышленников часто становятся ведомые люди и те, у кого повышенное чувство ответственности.

