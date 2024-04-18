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18 апреля, 21:45

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Новости регионов: пожар произошел в квартире дома в Дубне

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Крупный пожар произошел в квартире дома в подмосковной Дубне. Возгорание произошло в квартире на верхнем этаже жилого дома. Очевидцы засняли ЧП еще до приезда пожарных. Сильное пламя вырывалось прямо из окон.

В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг почти 10 метров и продолжает увеличиваться. Власти города сообщают, что в одном из районов прорвало защитную дамбу. Спасатели МЧС сейчас пытаются восстановить ее, задействована строительная техника.

В Тюменской области тоже обостряется ситуация с паводком. На некоторых участках реки Ишим уровень воды за сутки вырос почти на метр. Пик половодья ожидается в 20-х числах апреля, сообщает МЧС.

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