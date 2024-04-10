Ольха, береза и орешник зацвели в Москве

Ольха, береза и орешник зацвели в столице, а к 15 апреля начнут распространять пыльцу каштан и другие растения, которые могут вызывать аллергию. В связи с этим москвичи стали жаловаться на симптомы, которые провоцирует пыльца.

По словам специалистов, в 2024 году аллергия будет проявляться активнее, чем в прошлом сезоне цветения. Эксперты видят причину в климатических изменениях. Подробнее о том, как защититься от пыльцы, – в эфире телеканала Москва 24.