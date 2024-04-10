Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 23:30

Общество

Ольха, береза и орешник зацвели в Москве

Ольха, береза и орешник зацвели в Москве

Врачи рассказали о профилактике аллергических заболеваний

Новости часа: Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Московская таможня передала 27 тыс пар обуви в соцучреждения новых регионов

Мосгордума предложила отрегулировать правила проведения квестов в столице

МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве с 10 по 14 апреля

Новости часа: более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 11 апреля

Дожди вернутся в Москву 11 апреля

Сезон аллергии на пыльцу начался в Москве

Ольха, береза и орешник зацвели в столице, а к 15 апреля начнут распространять пыльцу каштан и другие растения, которые могут вызывать аллергию. В связи с этим москвичи стали жаловаться на симптомы, которые провоцирует пыльца.

По словам специалистов, в 2024 году аллергия будет проявляться активнее, чем в прошлом сезоне цветения. Эксперты видят причину в климатических изменениях. Подробнее о том, как защититься от пыльцы, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаталья МелехинаАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика