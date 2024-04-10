Синоптик Позднякова предупредила о дождях до конца недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

C четверга, 11 апреля, и до конца недели в столице возможны дожди. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В четверг местами в городе будет небольшой дождь. Может выпасть не более одного миллиметра осадков. Такая же ситуация в пятницу", – отметила синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В субботу также местами небольшой дождь. В воскресенье осадков будет побольше. Не исключено, что последний день недели вообще окажется довольно дождливым.

Позднякова добавила, что утром 10 апреля москвичи могли видеть на улице густой туман. "У нас стояла довольно теплая погода, почва прогрелась. А потом прошли дожди и началось интенсивное испарение влаги. Влажный воздух в утренние часы остыл и достиг температуры конденсации, поэтому сформировался туман", – пояснила она.

Местами это явление может наблюдаться и в четверг утром. "Особенно туман вероятен в низинах. Потому что влаги там много и температура будет соответствовать точке, когда происходит конденсация водяного пара в воздухе. Но такого интенсивного тумана, как наблюдался утром 10 апреля, в ближайшие сутки мы не ожидаем", – уточнила синоптик.

Вместе с тем в ближайшие выходные жителей Москвы ждет умеренно теплая погода с температурой воздуха чуть выше климатической нормы.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В ночь на субботу ожидается 5...7 градусов. Днем будет 13...15 градусов. В воскресенье температура воздуха останется практически в тех же интервалах. Ночью прогнозируется 4…7, а днем показатели будут на уровне 11…16 градусов.

Ранее сообщалось, что в столице за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало четыре миллиметра осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, такой показатель составляет порядка 11% от нормы для второго месяца весны. Что касается Московской области, то в южной части региона осадков практически не наблюдалось. При этом на севере были зафиксированы настоящие летние ливни, уточнил синоптик.

