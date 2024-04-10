Синоптик Позднякова предупредила о дождях до конца недели в Москве

10 апреля, 12:51Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
C четверга, 11 апреля, и до конца недели в столице возможны дожди. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"В четверг местами в городе будет небольшой дождь. Может выпасть не более одного миллиметра осадков. Такая же ситуация в пятницу", – отметила синоптик.
Позднякова добавила, что утром 10 апреля москвичи могли видеть на улице густой туман. "У нас стояла довольно теплая погода, почва прогрелась. А потом прошли дожди и началось интенсивное испарение влаги. Влажный воздух в утренние часы остыл и достиг температуры конденсации, поэтому сформировался туман", – пояснила она.
Местами это явление может наблюдаться и в четверг утром. "Особенно туман вероятен в низинах. Потому что влаги там много и температура будет соответствовать точке, когда происходит конденсация водяного пара в воздухе. Но такого интенсивного тумана, как наблюдался утром 10 апреля, в ближайшие сутки мы не ожидаем", – уточнила синоптик.
Вместе с тем в ближайшие выходные жителей Москвы ждет умеренно теплая погода с температурой воздуха чуть выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что в столице за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало четыре миллиметра осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, такой показатель составляет порядка 11% от нормы для второго месяца весны. Что касается Московской области, то в южной части региона осадков практически не наблюдалось. При этом на севере были зафиксированы настоящие летние ливни, уточнил синоптик.