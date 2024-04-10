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10 апреля, 11:09

Общество

Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За последние 24 часа в Москве выпало 4 миллиметра осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, за последние 24 часа выпало 4 миллиметра осадков, что составляет примерно 11% от нормы апреля и близко к обычной суточной норме", – информировал синоптик.

При этом на юге Подмосковья дождей практически не было, а в северной части наблюдались летние ливни. В частности, в Солнечногорске и Талдоме за сутки выпало 15 миллиметров осадков, в Клину и Сергиевом посаде – 17 миллиметров.

Наибольший объем осадков зафиксировали в Дмитрове, где выпало 22 миллиметра за сутки. Это составляет почти две трети от нормы апреля.

В среду, 10 апреля, в Москве ожидается до 22 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров поднимутся еще выше – до 23 градусов. В связи с этим в регионе может быть побит суточный рекорд тепла.

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 751 мм ртутного столба 10 апреля

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