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03 мая, 11:30

Транспорт

Новости регионов: аэропорт Элисты заработает после майских праздников

Новости регионов: аэропорт Элисты заработает после майских праздников

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Аэропорт Элисты откроют после майских праздников, заявили в пресс-службе главы Калмыкии. В авиагавани отметили, что она готова принимать и отправлять самолеты. В данный момент ведутся переговоры с перевозчиками. Ранее авиаузел закрывали в связи с началом специальной военной операции.

Тем временем в некоторые регионы России вернулась зима. С утра 3 мая снег идет в Чувашии, Пермском крае, Свердловской области и Татарстане. Сильно замело трассу Пермь – Ижевск, а в Казани возобновят подачу тепла в детские сады, школы и больницы, сообщили власти города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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